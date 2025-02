AFP via Getty Images



Juventus-Inter, quando parla Thiago Motta

Torna in campo al Juventus dopo la vittoria di Champions League contro il PSV di martedì sera all'Allianz Stadium. Bianconeri di Thiago Motta che giocheranno ancora tra le mura amiche dello Stadium nella serata di domenica per una sfida che ha sempre un sapore speciale: il derby d'Italia contro l'Inter di Simone Inzaghi.Come di consueto l'allenatore della Juventus Thiago Motta presenterà la gara di campionato in conferenza stampa direttamente dallo Stadium. Conferenza prevista per domani sabato 15 febbraio alle ore 13.45. Come di consueto potrete seguire le parole del tecnico qui su IlBianconero.