Juventus-Inter, le probabili formazioni e dove vederla

La sfida traè sempre un appuntamento cerchiato in rosso sul calendario, una partita che va oltre la semplice classifica per la storica rivalità tra i due club. Dopo il rocambolesco 4-4 dell'andata a San Siro, disputato a novembre, le due squadre si affrontano nuovamente, questa volta all'Allianz Stadium, casa dei bianconeri.Laarriva a questo appuntamento dopo aver superato il PSV nei playoff di Champions League e con il ritorno fissato per mercoledì 19 febbraio. Un calendario fitto per la squadra di Thiago Motta , che punta alla quarta vittoria consecutiva, traguardo mai raggiunto finora in questa stagione. Dall'altra parte, l’Inter ha saputo rialzarsi dopo la brutta sconfitta di Firenze, battendo proprio la Fiorentina 2-1 a San Siro. I nerazzurri sono in piena corsa per il titolo e vogliono sfruttare l’opportunità di superare il Napoli in classifica.

Juve-Inter, dove vederla in tv e streaming

Partita: Juventus-Inter

Data: domenica 16 febbraio

Orario: 20:45

Canale tv: DAZN e DAZN 1 (214 di Sky)

Streaming: DAZN

Juve-Inter, le probabili formazioni

Una sfida dal sapore speciale, con punti pesanti in palio per entrambe le squadre. Di seguito tutte le informazioni su Juve-Inter, dove seguire la partita in diretta e le probabili formazioni scelte da Thiago Motta e Simone Inzaghi.Scorri la gallery per le probabili formazioni di Juventus e Inter.