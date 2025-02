Juventus-Inter è fondamentale: le parole di Thiago Motta ai suoi giocatori

Getty Images



La Juventus si prepara a una delle sfide più importanti della stagione contro l’Inter, con diverse novità nella formazione schierata da Thiago Motta. Dopo il successo sul PSV e in vista dell’ottavo di finale di Coppa, la squadra bianconera vuole confermarsi anche in campionato, cercando una vittoria che potrebbe cambiare il corso della stagione.Buone notizie per la Juventus: Andrea Cambiaso e Lewis Kelly hanno recuperato dai rispettivi problemi fisici e saranno convocati per la sfida contro l’Inter. L’esterno italiano ha superato l’infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori contro Empoli, Como e PSV, mentre il nuovo acquisto inglese, che aveva saltato l’ultimo allenamento per un virus intestinale, è nuovamente disponibile. Tuttavia, difficilmente i due partiranno titolari.Il reparto difensivo continua ad affrontare difficoltà a causa delle numerose assenze. Kalulu tornerà solo a fine mese, mentre Bremer e Cabal non saranno disponibili fino al termine della stagione. Con poche alternative a disposizione, la coppia centrale sarà composta da Gatti e Veiga. Per quanto riguarda le fasce, a sinistra potrebbe rivedersi Savona, rimasto in panchina nell’ultima gara di coppa, mentre a destra è confermata la presenza di Weah.In mezzo al campo, la Juventus dovrà fare a meno di Douglas Luiz, fermato da un affaticamento muscolare. Questa assenza aumenta le possibilità di vedere Khephren Thuram dal primo minuto. Locatelli, tra i giocatori più utilizzati da Thiago Motta con 2459 minuti giocati in stagione (superato solo da Di Gregorio e Gatti), dovrebbe partire dalla panchina per rifiatare. In sua assenza, Koopmeiners tornerà titolare insieme a McKennie, ormai un punto fermo della formazione bianconera.Nel reparto offensivo, Randal Kolo Muani guiderà l’attacco per la quinta partita consecutiva. Il francese è sempre più al centro del progetto di Motta e sarà affiancato sugli esterni da Conceiçao e Nico Gonzalez. Kenan Yildiz, autore di una doppietta decisiva nella gara di andata contro l’Inter, partirà nuovamente dalla panchina, pronto a subentrare a gara in corso per provare a lasciare ancora il segno.Thiago Motta ha sottolineato ai suoi giocatori l’importanza di questa partita, che rappresenta un crocevia fondamentale in campionato.L’obiettivo è chiaro: mettere in difficoltà l’Inter con un gioco rapido e verticale.A Cascais, città natale di Thiago Motta, tutti faranno il tifo per lui, compreso il suo cane Hugo, un dolcissimo golden retriever spesso immortalato con la maglia della Juventus. L’allenatore bianconero vuole regalare una gioia ai suoi tifosi e a chi lo sostiene da sempre, cercando di sconfiggere il suo passato nerazzurro e consolidare la sua Juve nella corsa allo Scudetto.