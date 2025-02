AFP via Getty Images



Juventus-Inter, il dato di Nico Gonzalez

Poche ore, anzi pochissime, cresce l'attesa per vedere la Juventus al lavoro all'Allianz Stadium tutto esaurito contro l'Inter. Squadra di Simone Inzaghi arrivata nella serata di ieri a Torino. Chi però deve sfatare un mito è Nico Gonzalez. C'è infatti un curioso dato negativo che riguarda l'argentino.L’Inter è l’avversaria contro cui Nico González ha disputato più partite senza segnare in Serie A (cinque); l’argentino ha però fornito due assist contro i nerazzurri in campionato.