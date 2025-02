Juventus-Inter, la MOVIOLA LIVE: proteste nerazzurre nell'area bianconera, ma non c'è nessun tocco di mano di Gatti

Getty Images

Cresce l'attesa per, la supersfida dell'Allianz Stadium che chiude il programma domenica della venticinquesima giornata di Serie A. I bianconeri puntano alla terza vittoria consecutiva in campionato che significherebbe aggancio alla Lazio al quarto posto in classifica, ovvero l'ultima piazza utile per strappare il pass che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Match di fatto cruciale anche per l'Inter di Simone Inzaghi che, uscendo da Torino col bottieno pieno, si porterebbe in vetta alla classifica superando il Napoli. A dirigere la partita dell'Allianz Stadium saràdella sezione di Roma. Il fischietto capitolino verrà coadiuvato dagli assistenti Giallatini e Colarossi. Il IV ufficiale sarà Zufferli, mentre al VAR sono stati designati Mazzoleni e, in qualità di AVAR, Di Bello.

Juventus-Inter, la MOVIOLA LIVE

l'Inter protesta negli istanti finali del primo tempo quando sugli sviluppi di un corner, i nerazzurri invocano un intervento irregolare di Gatti, smentito dal replay: il difensore bianconero entra in maniera scomposta ma non impatta il pallone con la mano: Dumfries scappa via sulla destra, ma prima di crossare viene contrastato da Conceicao. L'olandese finisce a terra e protesta invocando un calcio di punizione ma per Mariani non c'è nulla.