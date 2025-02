Juventus-Inter, esulta anche lady Motta: il messaggio social FOTO

Il messaggio della moglie di Thiago Motta dopo Juventus-Inter

Esultano tutti questa sera in casa. Anche la "first lady" bianconera, ovvero la moglie di. Al fischio finale del derby d'Italia contro l', che la squadra torinese ha vinto all'Allianz Stadium per 1 a 0 grazie al goal dial 74', la signora Angela Lee ha condiviso nelle sue Instagram stories, tra le altre cose, anche un breve video dell'esultanza scatenata del tecnico italo-brasiliano al momento della rete del vantaggio.Ad accompagnarlo, il jingle ormai virale del festival di Sanremo appena concluso, queltargato Gabry Ponte che nella giornata di Juventus-Inter ha assunto un significato tutto suo, sottolineando anche con la musica la storica rivalità tra le due squadre in campo nel tempio bianconero. "Tutti godiamo", il commento di lady Motta, evidentemente "contagiata" dall'euforia collettiva del popolo bianconero per una vittoria forse un po' inattesa ma sicuramente meritata, che può regalare una notevole botta di autostima alla Vecchia Signora in vista dei prossimi importanti appuntamenti della stagione.