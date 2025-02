Juventus-Inter, Thiago Motta cambia modulo? Le ultime

2025 Getty Images

Juve-Inter, le ultime

Thiago Motta sembra orientato a schierare la Juventus con unper la sfida di domani contro, un’eventuale variazione rispetto al classico 4-2-3-1 utilizzato nelle ultime settimane. Un cambio tattico che, però, non deve essere letto in maniera rigida, perché come spesso sottolineano gli allenatori, i moduli sono solo numeri e ciò che realmente conta è l’interpretazione della partita da parte dei giocatori in campo.L’idea del tecnico bianconero è quella di affidare a Thuram il ruolo di perno centrale, con il compito di garantire equilibrio tra difesa e centrocampo. In questa struttura, Koopmeiners e McKennie agiranno in posizione più avanzata, con la licenza di inserirsi e attaccare gli spazi nella trequarti dell’Inter. Un assetto che potrebbe rivelarsi fondamentale per mettere in difficoltà la mediana nerazzurra, sfruttando la fisicità e la qualità negli inserimenti dei centrocampisti.

La probabile formazione

Di Gregorio

Weah

Gatti

Veiga

Savona

Thuram

Conceicao

Koopmeiners

McKennie

Nico Gonzalez

Kolo Muani

L’obiettivo della Juventus sarà quello di controllare il ritmo della partita, cercando di limitare le fonti di gioco dell’Inter e sfruttare le occasioni in fase offensiva. La sfida di domani sarà decisiva per entrambe le squadre, con i bianconeri che puntano a consolidare la propria posizione in campionato e i nerazzurri che vedono l’opportunità di sorpassare il Napoli in vetta alla classifica.