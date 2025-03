L'ultimo Mancini contro la Juventus: quando fu eliminato dai bianconeri

Getty Images

Roberto Mancini sembra diventare molto più di una possibilità per la Juventus. I bianconeri non hanno ancora preso una decisione per il futuro, ma la permanenza di Thiago Motta è tutt'altro che certa, anche in caso di vittoria contro il Genoa. Nonostante le parole di conferma da parte di, infatti, l'allenatore sembra essere ancora in bilico, e dunque non è da escludere un suo esonero anticipato E dunque si aprono gli scenari per il futuro, perché mancano ancora diverse partite in campionato e c'è un obiettivo minimo: il quarto posto. La qualificazione alla prossima Champions League è a dir poco necessaria per motivi economici, ma anche e soprattutto sportivi, perché se da un lato non può essere sufficiente, dall'altro è l'unico "traguardo" rimasto.

Inter-Juventus, l'ultima volta di Mancini

E per farlo potrebbe ritrovare, che anche se lontano dalla panchina bianconera, ha vissuto diversi episodi legati alla Juventus.L'ultima volta che Mancini ha incontrato la Juventus è stato 9 anni fa in occasione del match tra Inter e Juventus di Coppa Italia. I bianconeri, all'epoca allenati da, avevano vinto la gara di andata dei quarti per 3-0 in casa. Il ritorno, però, vede l'Inter ribaltare il risultato e portare il match fino ai calci di rigore.Dagli 11 metri, però, è la Juve a spuntarla grazie alla rete decisiva didopo l'errore di Palacio. È l'ultima volta in cui Mancini sfida la Juventus, e a distanza di anni i due percorsi potrebbero incrociarsi ancora, ma in una veste completamente rinnovata.