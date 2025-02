Juventus-Inter LIVE: le FORMAZIONI UFFICIALI, fuori Yildiz, la scelta su Koopmeiners. Si parte alle 20.45

Getty Images

È una di quelle partite che si preparano da sole, che non hanno bisogno di troppe presentazioni. All'Allianz Stadium è la notte di Juventus-Inter , il super derby d'Italia che, tra i tanti spunti, offre anche la seconda sfida di Thiago Motta con il suo passato da giocatore, dopo quella decisamente rocambolesca dell'andata terminata 4-4 a San Siro. In palio tre punti preziosi per entrambe le squadre: i bianconeri, al momento quinti in classifica, devono infatti andare a caccia di un successo per restare in scia delle rivali in corsa per un posto in Champions League, mentre i nerazzurri possono solo vincere per superare il Napoli capolista che ieri sera ha pareggiato contro la Lazio.

Juventus-Inter, la diretta del match

Di Gregorio

Weah

Gatti

Veiga

Savona

K. Thuram

Conceicao

Koopmeiners

McKennie

Nico Gonzalez

Kolo Muani

Sommer

Pavard

Acerbi

Bastoni

Dumfries

Barella

Calhanoglu

Mkhitaryan

Dimarco

Lautaro

Taremi

Insomma, ci sono tutti gli ingredienti in questa fredda domenica di metà febbraio per vivere una sfida da brividi, dal sapore decisamente speciale considerando anche e soprattutto la lunga rivalità tra Juventus e Inter. La Vecchia Signora arriva a questo importante appuntamento dopo la vittoria nell'andata dei Playoff di Champions contro il PSV Eindhoven, e a pochi giorni dalla gara di ritorno che sarà decisiva per l'eventuale qualificazione agli ottavi (traguardo raggiunto dalla squadra milanese direttamente con la prima fase della competizione). Tanti, dunque, gli impegni in questa fase di stagione, conche, impegnato nella "missione" di centrare per la prima volta la quarta vittoria consecutiva, ha deciso di optare per qualche cambio di formazione., da parte sua, è reduce dalla partita del "riscatto" contro la Fiorentina (accompagnata da diverse polemiche arbitrali), che pochi giorni prima gli aveva inflitto una brutta sconfitta nel recupero del match sospeso lo scorso dicembre.Fischio d'inizio all'Allianz Stadium alle 20.45. Arbitra il signor Maurizio Mariani della sezione di Roma.