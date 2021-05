Penultima giornata di campionato, la Juventus ospita l'Inter nella partita delle partite: un derby d'Italia che può valere un posto nella prossima Champions League per la squadra di Pirlo. Contro i nerazzurri dei grandi ex Vidal, Conte e Marotta, già scudettati ma che in un match del genere, con l'opportunità di tenere fuori i grandi rivali dall'Europa che conta, daranno sicuramente (e giustamente il massimo) la Juve è chiamata a una partita perfetta per mantenere vive le speranze di entrare nelle prime quattro.