Juventus-Inter, le due indicazioni di Thiago Motta: la formazione sarà questa?

Juventus-Inter: le indicazioni di Thiago Motta

Alla vigilia del tanto atteso Derby d'Italia tra, l'allenatore bianconeroha fornito importanti indicazioni sulla formazione che scenderà in campo. Durante la conferenza stampa pre-partita, Motta ha sottolineato l'importanza cruciale dell'incontro, definendolo "forse il più importante del nostro campionato"Ha inoltre evidenziato la necessità di una prestazione collettiva impeccabile, con attenzione particolare alla difesa organizzata, alle transizioni efficaci e alla concentrazione per l'intera durata del match.Un aspetto chiave emerso dalle dichiarazioni di Motta riguarda le scelte di formazione, in particolare l'impiego di alcuni giocatori chiave. Nonostante l'assenza di difensori comePer quanto riguarda il centrocampo, Motta ha menzionato la situazione di Teun. Sebbene non abbia confermato esplicitamente l'esclusione dell'olandese dall'undici titolare, ha riconosciuto che "nessuno è contento di non giocare".Questo lascia intendere che Koopmeiners potrebbe partire dalla panchina, con alternative comepronte a prendere il suo posto nel duo di centrocampo.In attacco, l'allenatore ha affrontato il tema della titolarità di. Le recenti prestazioni di Randal Kolo Muani sembrano aver convinto Motta a schierare il francese dal primo minuto, relegando Vlahović al ruolo di sostituto pronto a subentrare a partita in corso.Questa scelta strategica potrebbe essere dettata dalla volontà di sfruttare la velocità e la capacità di pressing di Kolo Muani contro la difesa nerazzurra.Analizzando le probabili formazioni, la Juventus dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1. In porta, Michele Di Gregorio sarà il titolare, protetto da una linea difensiva composta da Timothy Weah, Federico Gatti, Enzo Veiga e Andrea Cambiaso. A centrocampo, la coppia formata da Khéphren Thuram e Manuel Locatelli avrà il compito di gestire le transizioni e fornire copertura difensiva. La trequarti vedrà l'impiego di Francisco Conceição, Weston McKennie e Kenan Yildiz, con Randal Kolo Muani come punta centrale