Come da tradizione, gli episodi arbitrali in Juventus e Inter non sono mancati. Ampiamente insufficiente la prestazione del fischietto Calvarese. Tutti gli episodi dubbi del match sono elencati nella moviola



Qui di seguito potrete leggere tutti gli episodi arbitrali di Juve-Inter in tempo reale:



92' - Espulso Brozovic per doppia ammonizione



90' - Ammonito Cuadrado per fallo su Barella



88' - Ammonito Brozovic per proteste dopo il rigore calciato e segnato da Cuadrado



86' - RIGORE PER LA JUVE, fallo di Perisic su Cuadrado: il croato abbocca alla finta del bianconero e lo stende in area



84' - Interviene il Var: Calvarese riguarda l'azione, assegna il gol all'Inter e ammonisce Chiellini



83' - Annullato un gol all'Inter per fallo su Chiellini di Lukaku che strattona il difensore fino a farlo cadere



77' - Ammonito Bastoni per un intervento duro e fuori tempo su Cuadrado



74' - Pestone di Lautaro Martinez su de Ligt molto simile a quello di Kulusevski che nel primo tempo è stato ammonito. Niente sanzione per il Toro



55' - ESPULSO BENTANCUR, forzatura di Calvarese che ammonisce per la seconda volta il centrocampista bianconero per un normale intervento di gioco su Lukaku. Seconda ammonizione che lascia a bocca aperta la panchina bianconera e con un sorriso amaro stampato in faccia Andrea Pirlo



INTERVALLO



35' - RIGORE PER L'INTER. Punito il pestone di de Ligt su Lautaro Martinez, intervento generoso visto che l'olandese mantiene la sua traiettoria di corsa mentre l'argentino scivolando lascia la gamba indietro



34' - Intervento del Var su un presunto pestone di de Ligt su Lautaro nell'area bianconera



26' - Kulusevski scivolando interviene in maniera scomposta su de Vrij: lamentele dei nerazzurri per il mancato secondo giallo allo svedese. Giusta l'interpretazione di Calvarese che si limita a fischiare il calcio di punizione



23' - RIGORE JUVE, punito un intervento di Darmian su Chiellini nell'area nerazzurra. Il difensore nerazzurro strattona il bianconero e gli impedisce di staccare di testa da ottima posizione



22'- Intervento VAR per un fallo nell'area nerazzurra



20' - Ammonito Bentancur per un intervento a centrocampo su Lautaro Martinez: Calvarese lo valuta come fallo tattico ed estrae il giallo



13' - Ammonito Kulusevski: pestone su Hakimi a metà campo, lo svedese in slancio non riesce a fermarsi e pesta la caviglia dell'esterno



3' - Calvarese ferma Lautaro Martinez involato a rete: spinta su de Ligt giustamente punita dall'arbitro