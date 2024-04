L'ex terzino della, ora, Juan, è fermo ai box per infortunio al tendine d'Achille da oltre quattro mesi, ha subito anche un intervento chirurgico. Stando a quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, il colombiano ha fatto importanti progressi sul suo recupero, nel corso della sosta nazionali. Per questo potrebbe essere convocato per la partita che l’Inter giocherà contro il Cagliari il 14 aprile. Prima dell'infortunio il giocatore ex Juventus aveva collezionato tra campionato e Champions League nove presenze.