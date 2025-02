Juventus-Inter, Inzaghi se la prende con la sorte: 'Siamo maledetti'. E Conceicao...

AFP via Getty Images

Juventus-Inter: i retroscena dalla Bordocam

Non solo le reazioni - chiaramente opposte - dei due allenatori al goal di Francisco Conceicao, poi rivelatosi decisivo per la vittoria bianconera. Chi ha avuto modo di assistere da bordocampo al derby d'Italia tradi domenica sera ha avuto l'occasione di osservare da vicino alcuni episodi decisamente curiosi e anche simpatici, a partire da quello, già diventato virale, diche, all'ennesimo squat di rabbia nel tentativo di spronare i suoi, ha sentito il pantalone strapparsi sulla gamba, nel lato posteriore della coscia.

E sempre il tecnico nerazzurro, a un certo punto, se l'è presa… con la sorte, come si può scoprire dalla Bordocam di DAZN:, ha urlato dopo l'ultima occasione fallita da, ripensando al palo colpito da Denzel Dumfries nel primo tempo e forse pure agli altri legni che nel corso degli ultimi mesi hanno negato vari goal all'Inter. Non meno "carico", che a un certo punto si è messo a contestare due rimesse ade allo stesso: il difensore è scoppiato a ridere, mentre l'attaccante lo ha allontanato con una mezza manata, anche per via del risultato. Mancava pochissimo.Tra le ultime immagini di serata, poi, quasi commovente l'abbraccio dei fratelli Thuram, che si erano già salutati prima della partita e che a modo loro lo avevano fatto anche durante quando l'attaccante nerazzurro, entrando in campo, era andato a dare a Khephren un colpetto affettuoso alla schiena.Al fischio finale, invece, mentre Lautaro Martinez sfogava tutta la propria frustrazione anche usando con tutta probabilità alcune espressioni blasfeme , un bel gesto da parte di: al settimo cielo per aver segnato la rete decisiva, il giovane esterno portoghese si è rivolto verso gli spalti per regalare la propria maglia a un piccolo tifoso bianconero. Intanto, come sempre,cantava l'inno della Vecchia Signora e, a poca distanza,si strattonavano per il colletto della maglia per condividere tutto il loro entusiasmo.