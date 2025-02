Juventus-Inter, Inzaghi rinuncia a Thuram: la probabile formazione

AFP via Getty Images

si prepara alla sfida contro lacontitolari. Il difensore azzurro ha conquistato la fiducia di Inzaghi dopo la solida prestazione contro la Fiorentina e sostituirà de Vrij al centro della difesa, con l’obiettivo di fermare, come già fatto con Retegui, Haaland, Kean e Lukaku.In attacco, invece,prenderà il posto di, che, non ancora al meglio dopo il colpo alla caviglia subito al Franchi, sarà inizialmente in panchina per poi entrare a gara in corso. L'Inter affronterà un febbraio impegnativo con sfide cruciali contro Juventus, Genoa, Lazio in Coppa Italia e Napoli al Maradona.

Juve-Inter, la probabile formazione

Taremi ha già segnato alla Juventus in passato: nel febbraio 2021 trovò il gol contro la squadra di Andrea Pirlo in Champions League e servì un assist al ritorno prima di essere espulso. Ora punta a ripetersi.La formazione nerazzurra è definita, secondo la Gazzetta dello Sport: Sommer in porta, Bastoni, Acerbi e Pavard in difesa, Dumfries e Dimarco sulle fasce, Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a centrocampo, con Taremi e Lautaro in attacco. Thuram, che ha dato risposte positive in allenamento, attenderà il suo momento dalla panchina.