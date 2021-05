JUVENTUS - INTER 3-2

(24' C. Ronaldo [J], 35' rig. Lukaku [I], 45'+3 Cuadrado [J], 83' aut. Chiellini [J pro I], 88' rig. Cuadrado [J])



Juve (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa (70' Demiral); Kulusevski (57' McKennie), C. Ronaldo (70' Morata).​ A disp: Buffon, Pinsoglio, Arthur, Ramsey, Dybala, Bonucci, Bernardeschi, F. Correia. All. Pirlo

Inter (3-5-2): ​Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni (80' Vecino); Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen (73' Sensi), Darmian (46' Perisic); L. Martinez, Lukaku​​. A disp: Padelli, Radu, Gagliardini, Ranocchia, Young, D'Ambrosio, Pinamonti. All. Conte



Arbitro Gianpaolo Calvarese, Var Massimiliano Irrati



AMMONITI Kulusevski (J), Darmian (I), L. Martinez (I), Bastoni (I), Chiellini (J), Cuadrado (J)



ESPULSO Bentancur (J) al 55' per doppia ammonizione, Brozovic (I) al 92' per doppia ammonizione