Juventus-Inter, i dubbi di Thiago Motta a centrocampo

Juve-Inter, ballottaggi a centrocampo

Con l’assenza diper infortunio,deve trovare la soluzione giusta per il centrocampo della Juventus in vista della sfida contro l’Inter. Le opzioni a disposizione del tecnico bianconero sono due: Teune KhéphrenEntrambi i centrocampisti offrono caratteristiche diverse. Koopmeiners garantisce qualità nella costruzione del gioco, visione di gioco e capacità di inserimento offensivo. Tuttavia, nelle ultime uscite non è apparso al massimo della forma. Thuram, invece, è un giocatore più fisico e dinamico, abile nel recupero palla e nel pressing alto. Il francese potrebbe dare maggiore copertura e intensità nella mediana, qualità fondamentali contro una squadra strutturata come l’Inter.

La decisione di Motta dipenderà dall’approccio tattico che vorrà adottare: puntare su maggiore tecnica e impostazione con Koopmeiners o su fisicità e dinamismo con Thuram. Quel che è certo è che uno dei due affiancherà Manuel Locatelli, il punto fermo del centrocampo bianconero.L’allenatore scioglierà il dubbio solo nelle ore precedenti al match, valutando anche le condizioni fisiche dei giocatori. Quel che è sicuro è che la Juventus dovrà affrontare la sfida con la massima concentrazione, indipendentemente dalla scelta finale.