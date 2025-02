Juventus-Inter, gli ultras nerazzurri non saranno all'Allianz Stadium: 'Non ci piegheremo'

AFP via Getty Images

Il comunicato della curva dell'Inter

In vista del derby d'Italia traè arrivato un comunicato da parte del tifo organizzato nerazzurro, denominato "secondo anello verde" dopo l'inchiesta della Procura di Milano sulla Curva Nord. Gli ultras dell'Inter non saranno presenti all'Allianz Stadium come hanno spiegato. Ecco le motivazioni."I gruppi del Secondo Anello Verde comunicano che non saranno presenti allo Juventus Stadium in occasione della partita di domenica prossima. La nostra voglia di esserci sempre, a qualunque costo,, priva di ogni minima forma di considerazione e rispetto nei confronti del tifo organizzato. Seppur fisicamente assenti, il nostro pensiero sarà fisso verso Torino. Avanti Inter, lotta da ultras!".