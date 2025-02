Juventus-Inter, gli ultras nerazzurri disertano l'Allianz Stadium: il motivo

Getty Images

La Curva Nordha ufficializzato la propria assenza per il Derby d’Italia contro la, in programma domenica 16 febbraio alle 20:45. La decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale del Secondo Anello Verde, il gruppo che rappresenta il cuore del tifo organizzato nerazzurro.I motivi di questa scelta non sono stati lasciati al caso, ma fanno parte di una presa di posizione chiara da parte della tifoseria. Sebbene Juve-Inter sia una delle partite più attese della stagione, la Curva Nord ha ritenuto opportuno non essere presente all'Allianz Stadium, facendo così sentire il proprio dissenso.

Il comunicato

L’assenza del tifo organizzato rappresenterà una mancanza importante per la squadra di Simone Inzaghi, che dovrà affrontare una delle sfide più impegnative dell’anno senza il consueto supporto della sua frangia più calda. Resta ora da capire se questa decisione avrà conseguenze sul clima della gara e sul sostegno alla squadra."I gruppi del Secondo Anello Verde comunicano che non saranno presenti all’Allianz Stadium in occasione della partita di domenica prossima. La nostra voglia di esserci sempre, a qualunque costo, non può certamente piegarsi a delle modalità di vendita dei tagliandi assurde, priva di ogni minima forma di considerazione e rispetto nei confronti del tifo organizzato. Seppur fisicamente assenti, il nostro pensiero sarà fisso verso Torino. Avanti Inter, lotta da ultras!".