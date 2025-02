Juventus-Inter, i convocati: confermato Cambiaso, 7 attaccanti per Thiago Motta

AFP or licensors

La Juventus si prepara al big match di questa sera con l'Inter. Una partita importantissima per la stagione bianconera, non solo per i tre successi consecutivi (prima volta in assoluto con Thiago Motta), ma anche per la classifica. La Juve vuole infatti tornare al quarto posto, ma dall'altra parte l'Inter vuole superare il Napoli, frenato per 2-2 dalla Lazio.Sarà dunque una sfida fondamentale per i bianconeri, che affrontano un test difficile ma necessario dopo per confermare (e migliorare) quanto si è visto nelle partite contro Empoli, Como e PSV. Contro l'Inter Thiago Motta recupera Andrea Cambiaso, come dichiarato dallo stesso allenatore in conferenza stampa, e ritrova Alberto Costa, che non è stato convocato in Champions perché fuori dalla lista.

Juventus-Inter, i convocati di Thiago Motta