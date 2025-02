Thiago Motta LIVE: 'Cambiaso torna per domani'

AFP via Getty Images



Thiago Motta in conferenza stampa: le parole pre Juventus-Inter

Il Derby d'Italia. E la corsa Champions che non si ferma.torna a parlare in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Inter: il tecnico bianconero risponde alle domande dei giornalisti a poche ore dalla super sfida dello Stadium, dove i bianconeri sono chiamati a dare continuità alle ultime tre vittorie di fila (non era ancora successo) e a cambiare definitivamente il volto della propria stagione.INTER - "Come sta la squadra? La squadra sta bene, vincere fa sempre bene, porta stimoli, energia, entusiasmo che va messo nel prossimo allenamento, in quello che c'è da fare. Nel nostro lavoro. Non avremo domani Bremer, Cabal, Milik, Douglas, Pierre. Torna Cambiaso per domani. Kelly è in condizione".



Di cosa parla Thiago Motta?

VITTORIA JUVE - "Più importante? Cerchiamo la vittoria per tutto, è il nostro lavoro prepararsi, fare le cose giuste, e per arrivare alla vittoria. Per arrivare alla vittoria. Domani nel campo mettere tutte le cose che abbiamo, tutte le forze insieme come squadra, per competere contro una grande squadra che affronteremo e meritare la vittoria. Alla fine delle partite come quella di domani, una partita importantissima, se non la più importante, devi giocare a calcio, difendere bene, grande atteggiamento, andare a cercare la vittoria dal 1'. Essere squadra dal primo all'ultimo minuto".CENA DI SQUADRA - "Non me lo ricordo se l'ho fatto in passato. La cosa più importante è la prossima partita, poi sappiamo che è sentita, sentiamo l'atmosfera del qualcosa in più. E' un privilegio viverlo. Pensiamo partita dopo partita, domani è la prossima e dobbiamo essere concentrati al 200% e avremo tempo per preparare le altre. La cena l'abbiamo fatta perché stiamo tanto tempo insieme, nel lavoro, anche sabato e domenica, da fuori è difficile capire, ci sono giorni in cui passiamo tutto il tempo insieme. E' un privilegio, siamo privilegiati di poter vivere nel calcio. E' la cosa che uno ama e ti dà economicamente delle possibilità. Il ristorante è per stare insieme, vivere un modo diverso il quotidiano. Abbiamo un bel gruppo, ragazzi che si vogliono bene, che vogliono fare le cose bene nel modo giusto, migliorare sempre e dare qualcosa alla squadra affinché si stia meglio. Domani è la la più importante perché è la prossima".INZAGHI - "Lo soffri? No, non la vedo così. Il Bologna ha messo in difficoltà l'Inter. Né io o Inzaghi entriamo in campo. Sono storie diverse, cose che cambiano. Inzaghi grande allenatore. Rispetto molto Inzaghi. Lo vedo un allenatore serio, continua nella sua linea, difficilmente esce dalla normalità dell'essere umano, poi viene l'allenatore. Non lo conosco personalmente, è la mia visione da fuori. Ho stima. Allena i prossimi avversari, con umiltà domani in campo bisogna entrare al massimo, fare le cose giuste per avere più probabilità di vincere".VEIGA IMPOSTA - "Ottima osservazione, hai visto bene. Renato ha questa qualità come i nostri difensore, hanno responsabilità di iniziare il gioco senza abbassarsi. Si deve e può abbassarsi il centrocampista, ma la responsabilità è dei centrali. Con Renato nel corto a terra o trovare l'uomo libero, tra le linee, ha pure il gioco lungo, lo fa molto bene anche Locatelli. Sta migliorando tanto anche Federico. Kelly nell'ultima partita, nel cambio gioco, ha fatto bene. Può fare meglio nelle scelte, ma con Renato abbiamo un giocatore in più. Non bisogna sempre abbassare il centrocampista".Thiago Motta tornerà a parlare delle scelte di formazione, delle ultime assenze e della gestione dei rientri. Il tecnico non avrà a disposizione Douglas Luiz, infortunato, ma ha ritrovato Andrea Cambiaso, che viaggia verso una convocazione. La squadra si è allenata questa mattina e si attendono novità di formazione: Koopmeiners può tornare dal primo minuto? Il ballottaggio con Thuram è aperto. Da capire anche la scelta in avanti: quattro giocatori per due posti sugli esterni, capiremo quanto e se ci sarà spazio invece per Dusan Vlahovic.