Juventus-Inter, chi recupera Inzaghi? Le condizioni di Thuram e le ultime

Juve-Inter, le condizioni di Thuram

Mancano pochi giorni al Derby d’Italia tra, in programma domenica alle 20:45. I nerazzurri arrivano carichi dopo la brillante vittoria contro la Fiorentina, mentre i bianconeri devono gestire le energie tra i playoff di Champions League contro il PSV. Con due settimane libere da impegni infrasettimanali, Inzaghi ha concesso un giorno di riposo alla squadra prima di riprendere la preparazione.L’attenzione è rivolta alle condizioni di Marcus Thuram, uscito nel primo tempo contro la Fiorentina per una contusione alla caviglia sinistra. Secondo La Gazzetta dello Sport, il dolore persiste, ma l’assenza di lesioni fa crescere l’ottimismo sul suo recupero. Il francese ha evitato di forzare per non rischiare problemi muscolari, e la coppia con Lautaro Martinez dovrebbe essere confermata.

A centrocampo spazio ai soliti titolari Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, mentre sulle fasce torneranno Dumfries e Dimarco. Anche Arnautovic, non in gruppo ieri per affaticamento, dovrebbe recuperare in tempo.L’unico vero dubbio riguarda la difesa: dopo il turno di riposo, De Vrij è pronto a tornare titolare, ma Acerbi contro la Fiorentina ha dato segnali di ripresa. Il ballottaggio con Bastoni e Pavard resta aperto.