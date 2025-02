L'incognita Cambiaso, possibilità per Savona e sempre più Weah: chi saranno i terzini contro l'Inter?

AFP via Getty Images

La Juventus ha vinto una partita con tanta sofferenza contro il PSV Eindhoven, riuscendo a reagire al pareggio di Perisic grazie alla quarta rete stagionale di Samuel Mbangula . Dopo la vittoria di ieri sera, però, è già ora di ripartire. E di farlo al meglio: ci sarà infatti il derby d'Italia ad attendere i bianconeri, e sarà un test fondamentale per la stagione.La Juve deve infatti cercare di mantenere la continuità imbastita nelle ultime partite: i bianconeri, e dunque sarà importante e di certo non semplice tenere il passo, soprattutto con un avversario come l'Inter.

Cambiaso ci sarà contro l'Inter?

Savona può tornare in campo

Weah convince sempre di più, ma dipende da Cambiaso

Per Thiago Motta ci saranno inoltre diversi nodi da sciogliere in vista del big match contro i nerazzurri, soprattutto legati ai terzini: se da una parte la situazione dicontinua a essere in bilico, dall'altra c'è una vera e propria certezza:. Occhio però anche a, che ieri non è entrato e dunque non è da escludere un suo ritorno in campo. Ma andiamo con ordine.Partiamo dalla situazione più dubbiosa e soprattutto più chiacchierata degli ultimi giorni: le condizioni di Andrea Cambiaso . Il classe 2000 non scende in campo dalla sconfitta della Juventus contro il Napoli. Da lì in poi il problema alla caviglia lo ha costretto a rimanere fuori per ben 4 partite, controL'ex Genoa sta intensificando il lavoro per provare a esserci contro l'Inter, e dunqueper valutare le sue condizioni e stabilire se potrà prendere parte al derby d'Italia: nel peggiore dei casi Cambiaso potrebbe rivedersi in campo proprio per il ritorno del match contro il PSV.Diversa la situazione di, che invece potrebbe tornare proprio contro l'Inter. Nelle ultime partite non sono passate inosservate le difficoltà del classe 2003, alle prese con una fastidiosa pubalgia. Le prestazioni del terzino ne hanno certamente risentito, proprio per questo Thiago Motta ha scelto diper la sfida contro il PSV.Savona potrebbe dunque avere una chance importante contro i nerazzurri, e non è da escludere che si possa rivedere già dal primo minuto, ancora sulla sinistra: tutto dipende dal sopracitatoe da, ma ci stiamo arrivando.Eccoci allo statunitense, sicuramente una delle note più liete della partita contro il PSV. Weah sta senza dubbio vivendo la sua miglior stagione da quando è alla Juventus, e probabilmente della sua carriera. Anche lui ha saputo (e dovuto) adattarsi alle difficoltà,Non è stato di certo il più semplice degli approcci, e lo ha dimostrato nelle partite precedenti: si tratta pur sempre di un ruolo differente, e dunque di nuovi equilibri e compiti da svolgere. Come anticipato, però, contro il PSV ha convinto e dunque va verso una conferma anche contro l'Inter, sempre con lo sguardo rivolto a, il jolly che può mischiare le carte in tavola.