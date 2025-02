Juventus-Inter, cos'è successo a fine primo tempo? La ricostruzione

2025 Getty Images

Juventus-Inter: cosa si sono detti a fine primo tempo?



Le parole dei protagonisti

Qualcosa è successo. Perché qualcosa è cambiato.. E' stato quello, più delle concezioni tattiche decisive, ad aver deluso Thiago nella prima parte di gara. Ed è stato quello, in fondo, a renderlo successivamente più orgoglioso.Quando ognuno si aspettava una mossa negli uomini, la Juve ha quasi trovato il coraggio da sola, come al termine di un percorso di auto-terapia. Del resto, quella che ti arriva da dentro è la convinzione più potente di tutte, una sfumatura in grado di colorare interamente la partita, di piegarla alla propria volontà "semplicemente" modificando l'atteggiamento.Semplicemente, quando ha avuto l'opportunità di rivedere i suoi ragazzi, Motta avrà ricordato loro il ritornello di questa stagione: dove la Juventus non riesce ad arrivare con l'astuzia - ecco, con l'esperienza -, deve farlo attraverso il fisico, l'intensità, il dinamismo, un po' di sana incoscienza. Dopo tre partite vinte, era più facile tirarlo fuori, ma nient'affatto scontato. E questa è la prova definitiva di come qualcosa sia concretamente cambiato. Di come possa persino diventare un punto di non ritorno."Sono ragazzi con grande voglia di fare", ha spiegato Thiago in conferenza.Tra le righe, e neanche tanto: il concilio ha emesso un verdetto così crudo da dare l'impatto giusto per sterzare tutto. La Juventus si è sentita persino fortunata di non essere andata sotto e ha visto come far fruttare quell'assist della sorte, per non lasciare nulla d'intentato.A fine primo tempo, lo stesso Motta è stato chiaro: "Così non basta per la vittoria, occorre tornare a battersi nei duelli". E la chiave è stata pure questa, probabilmente soprattutto questa. L'ha confermato inoltre Nico Gonzalez: "Dopo abbiamo capito il gioco, volevamo la palla. Non dobbiamo". E' un modo di dire spagnolo che significadi. Ammissione purissima. Per una rivoluzione totalmente umana. La Juve si è riscoperta forte nel momento di massima vulnerabilità: gli eroi nascono così.