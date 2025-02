Cambiaso ci sarà contro l'Inter: le parole di Motta in conferenza stampa

Getty Images

Buone notizie per la Juventus: come confermato poco fa da Thiago Motta in conferenza stampa ( CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI ),. Il difensore classe 2000 ha infatti recuperato per il derby d'Italia e dopo essere rientrato ad allenarsi in gruppo nella giornata di ieri, farà di nuovo parte dei convocati.Cambiaso mancava infatti dalla partita contro il Napoli, vinta 2-1 dagli azzurri. Il problema alla caviglia lo ha tenuto ai box nei match successivi, infatti Motta ha optato per diverse soluzioni contro Benfica, Empoli, Como e PSV: sulla sinistra si sono alternati, con quest'ultimo che potrebbe tornare dal primo minuto. Sulla destra, invece, c'è stato spazio perin tutte le ultime gare.

Sarà da capire quanto potrà giocare Cambiaso, infatti Thiago Motta non si è sbilanciato su un suo possibile ingresso a partita in corso o già dal primo minuto. La buona notizia, intanto, è il suo ritorno tra i convocati.