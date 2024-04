Juventus, senti Ausilio: ‘L’Inter non può non competere per vincere’

Durante la festa scudetto dell’Inter , Piero Ausilio è intervenuto ieri sera ai microfoni di Pressing, su Mediaset. Di seguito le sue parole, non sono mancate le stoccate contro la Juventus – “Faremo il possibile per ripeterci, l'Inter non può competere per non vincere, poi se lo faranno altri gli faremo i complimenti. Rischio di sentirsi troppo più forti? No, assolutamente no. In Italia ogni anno ci sono 4-5 squadre che vogliono vincere lo scudetto, noi siamo l'Inter a inizio stagione abbiamo annunciato il nostro obiettivo, altri invece no. Siamo l’Inter, non potremo mai iniziare una stagione dicendo ‘vogliamo arrivare nei primi 4’, dobbiamo sempre provare a vincere. Non è detto che ci si riesca, ma ci si deve sempre provare”.– “Zirkzee o Guðmundsson? Mi piaciono entrambi sono di qualità ma non vuol dire che l'Inter li possa comprare. Dicono che avremo cinque attaccanti, ne avremo quattro”.