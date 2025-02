L'Inter è il miglior attacco ma non solo: a cosa deve fare attenzione la Juventus

AFP via Getty Images

Juventus-Inter è una partita fondamentale e sentitissima, e non ha bisogno di grandi presentazioni. È un match storico, che vede due rivali che hanno forte bisogno di punti, seppur in momenti diversi. I nerazzurri sognano di vincere il secondo scudetto consecutivo, e hanno nel mirino ilDall'altra parte c'è una Juventus che sta vivendo l'anno della rivoluzione più totale, che sta ancora cercando (e costruendo) la sua identità attraverso un progetto senza dubbio diverso dai precedenti. I bianconeri hanno affrontato tanti momenti fin qui, dall'entusiasmo iniziale alle tante difficoltà, conche hanno vestito il ruolo di tormentoni per tanto tempo.

Juventus-Inter, i nerazzurri hanno il miglior attacco

Juve e Inter insieme: il dato che le vede al primo posto

Il dato in trasferta

E ora c'è una nuova fase, quella della continuità, seppur con modi diversi da quelli che si aspettava Thiago Motta: controsono arrivate tre vittorie, ma l'allenatore bianconero vuole di più anche sotto l'aspetto del dominio del gioco, e non lo ha nascosto. Contro l'Inter sarà un test, soprattutto per la forza dell'avversario, che vuole anche riscattare la rimonta subita all'andata.L'Inter vanta il miglior attacco della Serie A, con: una media di più di due reti per ogni match, quasi tre. I nerazzurri possono contare sempre su Lautaro Martinez, che anche se non ai livelli dell'anno scorso rimane sempre uno dei più pericolosi.Vero uomo di copertina del reparto offensivo è invece, che però è l'interrogativo più grande per Inzaghi: l'allenamento di oggi pomeriggio sarà decisivo per stabilire la sua presenza in vista di domani . A far fronte a questo dato, tuttavia, c'è la difesa bianconera, al secondo posto tra le meno battute del torneo:, solo il Napoli ha fatto meglio (17).I nerazzurri condividono inoltre un primato proprio con la Juventus: sono le due squadre con il possesso medio più alto in tutta la Serie A,Sia Inter che Juve sono inoltre rimasti imbattuti in tutti gli scontri in cui hanno concluso la gara con un possesso palla inferiore al 50%.Infine l'Inter certifica la sua forza anche lontano da San Siro: se da un lato i nerazzurri hanno perso lo scontro con la Fiorentina in trasferta, dall'altro non perdono due partite consecutive lontano da casa dal 2023, quando furono sconfitti daIn trasferta, tuttavia, l'Inter è davanti a tutti sia per il reparto offensivo sia per quello difensivo: lontano da San Siro ha segnato, subendone 9.