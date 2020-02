Adesso ci siamo. Secondo quanto riportato da Sky Sport la sfida tra Juventus e Inter si giocherà a porte chiuse per l'emergenza Coronavirus. Nel corso del pre partita di Europa League tra Inter e Ludogorets, Sky Sport ha comunicato l'aggiornamento ufficiale. Ecco quanto affermato in merito alla riunione: "E' terminata la riunione in Regione Piemonte. Da quanto raccolto al momento si rimane fermi sulla decisione di disputare Juventus-Inter, in programma domenica 1 marzo a porte chiuse. Attendiamo altre informazioni dai nostri inviati per ulteriori novità".



JUVE-INTER - Claudio Palomba, prefetto di Torino, ha parlato al termine dell' incontro con presidenti delle province, della Regione e prefetti: "Se non intervengono nuovi provvedimenti che superino il decreto del Governo, Juve-Inter sarà giocata a porte chiuse come prevede quel decreto".



NOTA UFFICIALE - Cinque partite della prossima giornata di campionato - compresa Juventus-Inter - si giocheranno a porte chiuse. Arriva la nota ufficiale della Lega Serie A a seguito dell'emergenza coronavirus: ​"Visto l’articolo 1 co. 1 lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 'Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19'; il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A dispone che le seguenti gare della 7ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A TIM si disputino all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse:



UDINESE – FIORENTINA

MILAN – GENOA

PARMA – SPAL

SASSUOLO – BRESCIA

JUVENTUS – INTER