La Juventus ieri ha battuto 3-2 l'Inter all'Allianz Stadium e ha alimentato, per il rotto della cuffia, le ultime speranze di qualificarsi alla prossima Champions League. Una partita dove i bianconeri sono andati avanti due volte e altrettante sono stati raggiunti, fino alla rete decisiva procurata e realizzata su rigore da Juan Cuadrado. Doppietta per il terzino colombiano, dopo il vantaggio di Cristiano Ronaldo. In mezzo, i gol di Lukaku e... Chiellini, autorere. E un match ricco di polemiche arbitrali.

Qui di seguito gol e highlights di Juve-Inter 3-2: