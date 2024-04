Il pareggio contro il Torino non convince, soprattutto per le scelte di Massimiliano Allegri a gara in corso. "Non è colpa sua se Vlahovic si mangia due gol, però non fa molto per rivitalizzare la brutta Juve della ripresa: cambi scontati, si può osare di più", scrive la Gazzetta dello Sport, che dà 5,5 in pagella all'allenatore bianconero. Ancor più critico Tuttosport: "Una brutta Juve, senza gioco, che perde spesso le seconde palle. Pochi neuroni a centrocampo? Allora servirebbe il fosforo con Chiesa e Yildiz a supporto della punta. Invece cambi a specchio. Così non si segna mai o quasi."