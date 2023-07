Grazie alla collaborazione con l’acceleratore in SporTech,, il Club bianconero e la Startuplanciano oggi una prima serie di video dedicati al progetto. Questo è il primo “proof of concept” lanciato da Juventus nell’ambito della: questa è infatti un’attività messa in atto allo scopo di “testare” l’ambito della formazione digitale per valutare ulteriori opportunità future legate alla diffusione delbianconero.è una serie di sessioni dedicate alla descrizione e all’approfondimento di uno dei progetti di calcio giovanile e brand più longevi e importanti al mondo. In campo e fuori dal campo. In questa prima “uscita” Juventus Academy parla di un progetto storico, I camp bianconeri, attraverso la testimonianza dei suoi professionisti, rivolgendosi a operatori del mondo del calcio, aspiranti coach, amatori, appassionati e in generale a coloro che sono interessati a scoprire un po’ di più di un progetto che dal lontano 2004 scende stagionalmente in campo.Davide, Raffaele, Luca, Lorenzo e Carlo raccontano (e si raccontano tra metodologia/organizzazione e percorsi personali) il progetto Camp (in Italia e all’estero), che conta ad oggi più di 50.000 mila ore di allenamento di campo e tre generazioni allenate. Nelle prossime Masterclass, entrando più nel dettaglio, verranno illustrati altri progetti ed esperienze per una progettualità dove la squadra è da sempre l’elemento vincente ed il coach una figura chiave.Questa attività rientra nell’ambito del nuovo progetto, attraverso il quale il Club intende perseguire la propria attitudine innovativa, intercettando trend, opportunità e tecnologie per un costante sviluppo. Risulta così oggi elemento imprescindibile la collaborazione con Startup.è una startup selezionata da WesportUp su oltre 600 progetti innovativi in ambito sportivo. Sportwig è la piattaforma edutech che abbina l’esperienza dei migliori professionisti dello sport e l’intelligenza artificiale per rendere l'apprendimento semplice, efficace e alla portata di tutti, creando nuove opportunità per le persone e le organizzazioni., l'acceleratore sport e wellness nato su iniziativa di Sport e Salute e CdP Venture Capital, nasce con la visione di far crescere in Italia uno dei più importanti ecosistemi di innovazione al mondo in ambito sport e salute, ricercando e facendo crescere le migliori startup italiane e attraendo talenti dall’estero in collaborazione con i principali attori del sistema - federazioni, club, aziende ed investitori.