Juventus, inizia un mini-campionato. E per Tudor c'è un nuovo 'fedelissimo'

Igorè arrivato allaa mercato chiuso, ma per la volata Champions potrà contare su un rinforzo fondamentale: Andrea Cambiaso. Non la versione rallentata dai problemi alla caviglia che aveva caratterizzato l’inizio del 2025, bensì iloriginale, multitasking e decisivo. Il primo a crederci è proprio Tudor, da sempre grande estimatore del laterale genovese. Lo riporta Gazzetta.Il tecnico croato, noto per il dialogo costante con i suoi giocatori, ha voluto coinvolgere subito Cambiaso nei suoi piani, motivandolo fin dal primo giorno a recuperare nel modo migliore. «Sei un campione, recupera bene che poi abbiamo bisogno di te», è stato uno dei messaggi più chiari lanciati all’ex Bologna. Tudor ha aspettato con pazienza il ritorno al top del suo esterno, ancora lontano dalla miglior condizione quando si era consumato il cambio di allenatore, e ora è pronto a scommettere sulle sue qualità tecniche e sulla sua duttilità.

Dopo il rientro da titolare a Parma, nella giornata più complicata della nuova gestione, Cambiaso è pronto a prendersi sulle spalle la Juventus proprio a partire dalla sfida di questa sera contro il Monza. Una partita che rappresenta l’inizio di una sorta di mini-torneo di cinque giornate, nelle quali i bianconeri si giocheranno un posto nella prossima Champions League.Cambiaso, protagonista a inizio stagione con Thiago Motta e già prezioso l’anno scorso sotto la guida di Massimiliano Allegri, vuole tornare ad essere l’arma in più della Juventus. Tudor sa bene quanto il suo contributo possa rivelarsi decisivo: per dare qualità sugli esterni, sostenere gli attaccanti e, soprattutto, per centrare un obiettivo fondamentale per il futuro del club.