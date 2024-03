INFORTUNIO VLAHOVIC, COS'È LA DORSALGIA?



INFORTUNIO VLAHOVIC, QUALI SONO I TEMPI DI RECUPERO?

Il CT della Serbia Dragannel corso della conferenza stampa ha annunciato che il centravanti della Juventus Dusannon prenderà parte a questo raduno con la propria nazionale a causa di un infortunio. I tifosi quindi si interrogano su quali siano le condizioni del bomber serbo della Juventus. Dusan in realtà non è partito per la nazionale a causa di unache verrà valutata giorno dopo giorno.Con dorsalgia si intende un dolore localizzato che interessa la parte dorsale o toracica della colonna vertebrale. La zona centrale della schiena, la meno elastica dell'intera colonna.Le condizioni di Dusan verranno valutate giorno dopo giorno dallo staff medico della Juventus.