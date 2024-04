Juventus, le condizioni di Szczesny e la prima diagnosi

Unisciti a noi per rimanere sempre aggiornato sul mondo Juve con le pagine social de IlBianconero

Segui la nostra pagina Instagram per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite

per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite Per le ultime notizie , analisi approfondite e contenuti esclusivi , non perdere la nostra pagina X ! Seguici su @ilbianconerocom

, approfondite e , non perdere la nostra pagina ! Seguici su Resta in contatto con la community e partecipa alle discussioni sulla tua squadra del cuore sulla nostra pagina Facebook

Ricevi tutte le ultime notizie direttamente sul tuo telefono tramite il nostro canale Whatsapp! Iscriviti ora per non perdere neanche un aggiornamento

Nessuna malizia, nessun intervento violento. Ma, certo, il colpo è stato forte e si è visto, Szczesny l’ha sentito. Cross nel mezzo, Masina salta e nella discesa con il gomito centra in pieno il naso del portiere polacco.rimane a lungo a terra, esce il sangue e interviene lo staff medico bianconero. La prima diagnosi dice che, in casa bianconera, si teme la frattura delle ossa nasali. Saranno necessari, già nelle prossime ore, gli esami strumentali da svolgere al JMedical , per determinare infortunio e tempi di recupero.Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!