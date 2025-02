Juventus, infortunio Savona, l'esito degli esami: elongazione, i tempi di recupero

AFP or licensors

Infortunio Savona, il comunicato della Juventus

Nicolòsi è fermato per infortunio saltando la trasferta contro il Cagliari, a cui non ha partecipato, per un problema muscolare accusato negli ultimi giorni. Il difensore dellaper svolgere gli esami strumentali di rito. Escluse lesioni per Savona che però dovrà comunque rimanere out.La Juventus ha comunicato l'esito degli esami attraverso il bollettino medico: "Nicolò Savona, che non aveva preso parte alla trasferta di Cagliari a causa di un fastidio muscolare alla coscia destra, è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti diagnostici presso il J|medical.".

Le condizioni di Savona e i tempi di recupero

Le partite che salta Savona

Juventus-Empoli (Coppa Italia)

Juventus-Verona (Campionato)

Juventus-Atalanta (Campionato).

La buona notizia per Savona è che sono state escluse lesioni anche se il problema muscolare c'è e lo costringerà a rimanere ai box per almeno qualche partita(lunedì 3 marzo). Il difensore classe 2003 potrebbe puntare a tornare almeno tra i convocati per il big match contro l'Atalanta, in programma domenica 9 marzo o in alternativa contro la Fiorentina nel week end successivo (16 marzo).