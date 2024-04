Juventus, si ferma Kean: le sue condizioni

Non solo notizie positive dall'allenamento odierno per la Juventus. Se da una parte Arek Milik viaggia verso la convocazione per la trasferta di Cagliari, è costretto a fermarsi. L'attaccante italiano ha infatti accusato un problema al ginocchio sinistro. Kean, dopo l'allenamento, ha accusato un fastidio al ginocchio sinistro. Gli esami hanno evidenziato una lieve distorsione e dovrà rimanere a riposo per qualche giorno facendo lavoro differenziato. Rischia quindi di non esserci per Cagliari-Juventus, in programma venerdì.