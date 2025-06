Juventus, allarme infortunio per Jonathan David: cosa è successo

Infortunio per David: la Juve osserva con attenzione

È finita ai quarti di finale la corsa del Canada nella Gold Cup. La nazionale allenata da Jesse Marsch è stata eliminata dal Guatemala ai calci di rigore, dopo una partita intensa e molto equilibrata. Decisiva l'espulsione di Shaffelburg sul finire del primo tempo, che ha costretto il Canada a giocare in inferiorità numerica. Nonostante il vantaggio iniziale siglato da Jonathan David – freddo dal dischetto – i nordamericani non sono riusciti a resistere fino alla fine.Oltre all’eliminazione, a preoccupare è anche l’infortunio occorso proprio a Jonathan David . L’attaccante, obiettivo concreto della Juventus , ha lasciato il campo nei minuti di recupero, accompagnato dallo staff medico dopo aver provato a stringere i denti per tutta la ripresa. È stato curato più volte durante il secondo tempo, ma ha dovuto arrendersi al 90', non partecipando alla lotteria dei rigori.

Juve in attesa: trattativa calda per l’attaccante

Accordo con David vicino: si lavora sui bonus

Futuro incerto per Vlahovic, David pronto a subentrare

Nonostante l’uscita anticipata, David ha salutato i compagni ed è rimasto coinvolto nel gruppo fino alla fine. Questo dimostra il suo attaccamento alla nazionale e la voglia di lottare fino all’ultimo. Ora però gli occhi sono puntati sui test medici: la Juventus attende notizie dall’infermeria prima di chiudere la trattativa.La dirigenza bianconera, con il dg Damien Comolli ancora presente a Orlando, ha già ricevuto l’ok del giocatore e ha trovato un’intesa sull’ingaggio: si parla di 6 milioni di euro a stagione più bonus. L’ultimo nodo da sciogliere riguarda il bonus alla firma, con una richiesta iniziale di 15 milioni, ritenuta eccessiva dal club torinese. Tuttavia, le parti sembrano disposte a trovare un compromesso.Con la situazione di Dusan Vlahovic ancora da definire, la Juve vuole farsi trovare pronta. Jonathan David rappresenta il profilo ideale: giovane, tecnico e già abituato ai grandi palcoscenici internazionali. Ora serve solo un segnale confortante dall'infermeria per procedere con l’affondo decisivo.