Sky Sport dà un aggiornamento sulle condizioni fisiche di Paulo Dybala. L'argentino ha avutoNon dovrebbe esserci contro il Lione ma in questi giorni sta portando avanti le terapie.C'è il rischio che salti anche parte della stagione successiva se forza troppo. Insomma, le notizie dalla Continassa non sono buone. L'unica buona notizia è che l'argentino è stato nominato MVP della Serie A per il mese di luglio.