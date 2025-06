Juventus, per Conceicao un fastidio al polpaccio: le sue condizioni

AFP via Getty Images

Tudor: “Conceição ha un fastidio al polpaccio, valuteremo domani”

Nelle ultime due sedute di allenamento in vista della sfida contro il, Franciscoha lavorato a parte rispetto al resto della squadra. A fare chiarezza sulle sue condizioni fisiche è stato Igor Tudor , tecnico della Juventus , durante la conferenza stampa prepartita.L’allenatore bianconero ha spiegato: “Conceição ha avuto un fastidio al polpaccio, domani penso potrà andare in panchina e a seconda di come si sentirà capiremo se farlo giocare o no.” Le parole di Tudor confermano che si tratta di un problema lieve, ma sufficiente a mettere in dubbio la presenza del portoghese nella sfida contro i Citizens.

Infortunio non grave, ma la sua presenza è in dubbio

Koopmeiners verso la maglia da titolare

Il fatto che Conceição sia in forse persino per la panchina indica che il fastidio è reale, anche se non si parla di un infortunio serio. Lo staff medico e tecnico della Juventus valuterà la situazione fino all’ultimo momento, tenendo conto anche dell’importanza della partita.Con Conceição in dubbio, cresce la possibilità che Teun Koopmeiners venga schierato titolare questa sera nell’ultima gara del girone G del Mondiale per Club. Il centrocampista olandese ha dimostrato grande affidabilità e potrebbe essere l’elemento chiave per affrontare una squadra complessa come il Manchester City.