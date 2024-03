Le condizioni di Charly Alcaraz dopo l'infortunio

Nel corso della seduta di allenamento di ieri si è fermato Charlya causa di un problema muscolare. Oggi dal sito ufficialeil bollettino medico sulle condizioni del centrocampista ed i rispettivi tempi di recupero per rivederlo in campo:Carlos Alcaraz durante l'allenamento dl 6 marzo ha accusato un problema muscolare alla coscia destra. Questa mattina è stato sottoposto presso il J|Medical ad esami diagnostici che hanno evidenziato unaa carico del muscolo bicipite femorale.Tra 10 -15 giorni sarà rivalutato per definire con esattezza i tempi di recupero.