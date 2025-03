Conceicao, Savona e Rouhi ancora a parte: la situazione verso la Fiorentina

AFP via Getty Images

L'infortunio di Conceicao

Continua ad allenarsi la Juventus per cercare di ripartire dalla sconfitta pesantissima con l'Atalanta. I bianconeri sono tornati alla Continassa dopo l'allenamento di ieri con una doppia seduta, e si sono concentrati sulla parte tattica e atletica.Hanno continuato a lavorare a parteche hanno saltato le ultime partite e dunque devono recuperare. I tre giocatori hanno svolto ancora un programma differenziato rispetto alla squadra, e perciò continueranno a lavorare nei prossimi giorni per essere al meglio per la partita contro la Fiorentina.

Gli stop di Savona e Rouhi

Chi può giocare con la Fiorentina

Conceicao și è fermatodurante un allenamento. Il portoghese, dopo aver accusato un fastidio alla coscia destra, si è sottoposto ai controlli al J Medical e i test hanno evidenziato un'elongazione del bicipite femorale della coscia destra.Finora Conceicao ha saltato due partite, proprio contro Hellas Verona e Atalanta, la gara che ha fatto crollare ogni certezza rimasta alla Juventus. Il portoghese dunque continuerà a lavorare in questi giorni per provare a recuperare per la trasferta diè invece fermo da più partite, infatti non scende in campo dalla partita di Champions League contro il. Il terzino ha saltato già quattro gare da allora, ma ha avuto già diversi problemi fisici durante la stagione, ad esempio con la pubalgia. Tuttavia l'infortunio che lo sta tenendo ai box è, infatti gli esami strumentali hanno rilevato anche per lui un'elongazione del bicipite femorale della della coscia destra.Discorso diverso invece per, che non è stato convocato contro l'Atalanta per un attacco influenzale. Anche lo svedese, dunque, sta svolgendo un percorso di recupero personalizzato per provare a esserci contro la Fiorentina.Nel caso i tre giocatori non dovessero recuperare per la gara di Firenze, Thiago Motta dovrebbe mischiare un'altra volta le carte per cambiare formazione. Per quanto riguarda i terzini, potrebbe toccare ancora asulla destra cona sinistra, ma ancora non è certo.Molto dipenderà anche dalla coppia schierata centrale, con i rientri di Kalulu e Veiga da tenere sicuramente in conto. Per quanto riguarda l'eventuale sostituto di Conceicao, Thiago Motta potrebbe di nuovo scegliere tra, ma resta sempre l'opzione