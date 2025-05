Juventus, una media di 4,5 giocatori indisponibili a partita per infortunio: tutti i dati di una stagione 'maledetta'

AFP via Getty Images

Con l'ufficialità dello stop di due giornate di Pierre Kalulu , comunque già nell'aria, è certo anche il fatto che lasarà in piena emergenza - e non solo in difesa - nel match di domenica contro l', per il quale saranno da considerare anche diverse altre assenze dovute sia a squalifiche che a infortuni. Infortuni che sono stati una triste costante dell'annata bianconera, resa ancora più complessa dai continui problemi fisici che hanno costretto Thiago Motta prima epoi a rivalutare le loro scelte tecniche e tattiche sulla base del materiale a disposizione.

Quante partite hanno saltato per infortunio i giocatori della Juventus

Il dato sui nuovi arrivati

Chi non ne ha persa neanche una

I numeri contando le coppe

Il tema emerge in tutta la sua gravità guardando i numeri analizzati sull'edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Solo in campionato, i giocatori della Juventus hanno collezionato complessivamentein questa stagione. Un dato allarmante, che vede in testa alla lista degli assenti Arek Milik, mai disponibile in tutte le 36 giornate finora disputate, seguito da Gleison Bremer (30 gare out) e Juan Cabal (24), entrambi costretti ai box dalla rottura del legamento crociato in autunno. L'ultimo arrivato, Lloyd Kelly, concluderà la stagione con “appena” quattro stop, ma in totale sono stati ben 22 i calciatori bianconeri colpiti da problemi fisici a partire da settembre.Un dato curioso riguarda i nuovi acquisti: tra i più interessati ci sono Douglas Luiz, fuori per 15 gare, Nico Gonzalez (13), Vasilije Adzic (10), Francisco Conceicao (8) e Teun Koopmeiners (7). A questo punto alla Continassa - riflette sempre il quotidiano - iniziano a sorgere dubbi sull'efficacia della preparazione estiva, che potrebbe non essere stata la migliore possibile.Solo pochi sono riusciti a rimanere sempre abili e arruolabili. Tra questi Michele Di Gregorio, il terzo portiere Carlo Pinsoglio (mai impiegato), l'acquisto invernale Alberto Costa, e – tra i giocatori di movimento –, quest'ultimo recordman di minuti trascorsi in campo (3.536, di fatto è sempre stato presente). Anche Randal Kolo Muani e Nicolò Fagioli non hanno avuto problemi fisici, ma la loro disponibilità ha coperto solo metà stagione, con uno arrivato e l'altro partito a gennaio.Considerando anche le assenze in Champions League, Supercoppa e Coppa Italia,. Una cifra che corrisponde a oltre 21.000 minuti passati in infermeria. Finora, la Juventus ha disputato 49 gare nella stagione 2024-25 e con le ultime due contro Udinese e Venezia arriverà a quota 51. In media, la squadra ha dovuto fare a meno di: una fotografia chiara di una stagione condizionata pesantemente dagli infortuni.





