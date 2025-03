Da Douglas Luiz a Cambiaso: chi recupera per Juventus-Genoa?

Getty Images

La Juventus mette nel mirino la partita con il. E lo fa nel momento più buio e complicato della sua stagione, senza certezze a partire proprio dalla sua guida: Thiago Motta potrebbe lasciare la panchina bianconera proprio dopo la gara con i rossoblù , anche in caso di vittoria.E dunque, tutto finito? No, anzi. La Juve deve ripartire necessariamente e tentare di scuotersi, perché il quarto posto è già scivolato nelle mani del, che con il 5-0 alla Lazio è salito a +1 sui bianconeri. Nelle difficoltà maggiori, la Juventus ha bisogno di tornare a fare punti, e sarà fondamentale lottare per un posto in Champions, unico (debole) appiglio per non dichiarare

Come sta Cambiaso

Douglas Luiz può tornare

I bianconeri torneranno ad allenarsi lunedì alla Continassa, e avranno la settimana a disposizione per preparare il match di sabato. Thiago Motta dirigerà gli allenamenti e potrà contare sull'intera squadra (senza contare gli infortunati), dato che Nico Gonzalez è tornato in anticipo dopo l'espulsione rimediata con l'Argentina.Il primo dubbio riguarda: il terzino bianconero aveva svolto gli esami al J Medical dopo l'infortunio rimediato contro la fiorentina. Dai test, però, non erano emersi particolari problemi e l'ex Bologna si era unito al ritiro dell'Italia ad Appiano Gentile.Dopo aver saltato la gara di andata, Cambiaso ha lasciato i compagni della Nazionale, e come spiegato nella nota ufficiale degli azzurri,. Il terzino svolgerà ulteriori accertamenti proprio nella giornata di lunedì, e si valuterà la sua presenza contro il Genoa.Chi invece può tornare in gruppo già da lunedì è Douglas Luiz, che ha saltato le ultime 3 partite per l'infortunio al bicipite femorale. Un'annata complicatissima per il brasiliano, che in totale è rimasto ai box per 17 gare, collezionando in tutto appenaL'ex Aston Villa va verso il recupero e dunque potrebbe essere a disposizione di Thiago Motta, che lo ritrova in un momento a dir poco complicato per sé e per il futuro della Juventus stessa.





