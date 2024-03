Juventus, chi rientra dall'infortunio



Un sorriso abbozzato, più che accennato. Comunque, un sorriso.ha spalancato le labbra come le braccia: davanti a sé, la possibilità di ritrovare una Juventus più numerosa. Dunque più vera.Il tecnico bianconero - che già ieri ha ritrovato Federico Chiesa e Danilo in gruppo - adesso fa i conti e la conta per rivedere buona parte dei suoi indisponibili."Chiesa? Ha fatto un giorno di differenziato, domani sarà a disposizione così come Danilo con un allenamento solo". Le parole di Allegri in conferenza, come sempre, aiutano a schematizzare la situazione. In ordine di impatto:è il recupero più importante.L'esterno aveva subito un colpo alla caviglia nell'allenamento aperto a stampa e tifosi, stavolta da Alex Sandro. Dopo un giorno di stop, il rientro in gruppo. A Napoli ci sarà, probabilmente dalla panchina.Anche su, quasi certamente, Allegri non ha intenzione di rischiare. Del resto, l'ha confermato in conferenza. "Danilo ha fatto solo un allenamento. Rischiare giocatori che sono stati fermi per una partita dove da domani inizia il periodo difficile, abbiamo tanti scontri diretti e il periodo più bello". Però il capitano c'è. E' aggregato. Sarà con la squadra.C'è attesa però anche per, che potrebbe riscrivere pure il peso offensivo della Juventus. Come raccontato dal tecnico, dalla prossima settimana potrebbe essere a disposizione. Per dare una soluzione in più.Stessa sorte per, "sacrificatosi" nell'ultimo match con il Frosinone per salvare un gol potenzialmente molto dannoso e pericoloso. Dalla prossima settimana è pronto a rientrare in squadra.Meno certezze su Rabiot: "Vediamo il piede come reagisce", ha spiegato Allegri. Che non l'avrà per Napoli e vedremo se recupererà per l'Atalanta. Ci sono ancora parecchi dubbi sul centrocampista francese.