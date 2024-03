Juventus, il caso Suarez: le indagini illecite e il dossieraggio Striano

E' la novità delle ultime ore, che riguarda la Juventus e un destino che, ancora una volta, si intreccia con Perugia. Bisogna tornare indietro al settembre 2020, all'esame organizzato per permettere all'attaccante Luis Suarez di ottenere il passaporto italiano, un test che divenne un caso pubblico anche e soprattutto grazie al caos che si generò attorno grazie a fuga di notizie e di intercettazioni dagli uffici degli inquirenti. Oggi, proprio grazie alla stessa Procura della Repubblica di Perugia si è capita la genesi di tutto questo caos: il "sistema dossieraggi Striano".La Juve aveva chiuso virtualmente il colpo Luis Suarez, ma non avendo uno slot da extracomunitario per tesserarlo ha aiutato il giocatore nell'ottenere il passaporto presso l’Università degli Stranieri a Perugia, fissando un esame di italiano propedeutico all’ottenimento della cittadinanza, prenotato per lui nonostante alla fine la Juventus avesse già deciso di non tesserarlo. Ma questo test, alcuni professori dell’Università, intercettati nel quadro di un’altra indagine di tipo amministrativo, sostengono sia una farsa e da lì i PM aprono un fascicolo secondario intercettando i dirigenti della Juventus fino all'allora presidente Andrea Agnelli. Le indagini parallele sulla Juve non portano i PM a formulare un'accusa anche perché proprio in quei giorni, qualcuno diffonde a mezzo stampa alcuni stralci dell’indagine e delle intercettazioni. Oggi, come riporta Tuttosport,