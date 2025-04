Juventus, incubo trasferte: quando è stata l'ultima vittoria fuori casa?

AFP via Getty Images

Contro il Bologna, la Juventus si gioca una delle partite più importanti e decisive della sua stagione. A quattro giornate dal termine, i bianconeri sono chiamati a difendere il quarto posto in classifica proprio dagli assalti dei rossoblù, ma anche da parte di Lazio, Roma e Fiorentina. La squadra di Tudor, reduce dal successo interno contro il Monza, deve però provare ad invertire il trend delle gare in trasferta che inizia a farsi piuttosto preoccupante.Da quando Tudor siede sulla panchina bianconera, Madama ha ottenuto soltanto un punto in due partite lontano dall'Allianz Stadium: al pareggio, 1-1, contro la Roma è infatti seguita la pesante sconfitta del Tardini contro il Parma. Ma da quanto tempo la Juventus non vince una partita in trasferta.



L'ultima vittoria in trasferta della Juventus

L'ultima vittoria della Juventus in trasferta risale infatti al 23 febbraio, quando i bianconeri si imposero 1-0 alla Unipol Domus, piegando il Cagliari. Decisivo, nella fattispecie, fu il goal di Dusan Vlahovic.