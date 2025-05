Juventus, incredibile: nessuno come McKennie

un' ora fa



Weston McKennie si sta affermando come uno dei protagonisti silenziosi ma fondamentali della Juventus. Dall’inizio della scorsa stagione, il centrocampista statunitense ha messo a referto ben 11 assist in Serie A, almeno tre in più rispetto a qualsiasi altro giocatore bianconero nello stesso arco temporale. Un dato che sottolinea non solo la sua costanza, ma anche la sua crescente importanza nel sistema di gioco della squadra.





Spesso impiegato in ruoli diversi, McKennie ha saputo adattarsi con intelligenza tattica e spirito di sacrificio, contribuendo in modo decisivo alla manovra offensiva della Juventus. La sua capacità di inserirsi, leggere il gioco e servire palloni chiave ai compagni lo rende un elemento prezioso nello scacchiere di Igor Tudor. In un periodo di ricostruzione per il club torinese, McKennie rappresenta una certezza, dimostrando che il suo valore va ben oltre le statistiche: è un punto di riferimento affidabile e sempre più incisivo.