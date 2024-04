DaNicolas Viola ha segnato cinque gol in questa Serie A – tutti subentrando dalla panchina – e, con una rete, potrebbe stabilire un nuovo proprio record realizzativo in un singolo torneo di massima serie (al momento ha eguagliato i cinque del 2020/21 con il Benevento). Il giocatore del Cagliari è il centrocampista che conta più reti entrando a gara in corso nei top-5 campionati europei 2023/24 (cinque). Non solo: è il primo centrocampista del Cagliari a segnare almeno cinque gol in una stagione di Serie A da Radja Nainggolan (sei nel 2019/20).