Gazzetta - Juventus, incontro Thiago Motta-Tudor: il retroscena

Getty Images

La giornata di Tudor e Thiago Motta

Mattinata di cambiamenti alla Continassa, dove si è consumato il passaggio di consegne tra Thiago Motta e Igor Tudor sulla panchina della. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport,Thiago Motta è arrivato presto al centro sportivo bianconero per svuotare il suo ufficio e raccogliere gli effetti personali, dopo la recente decisione della società di esonerarlo. Un momento delicato, ma gestito con grande professionalità dall'allenatore italo-brasiliano, che ha voluto salutare personalmente i dipendenti del club e i collaboratori con cui ha condiviso la sua esperienza alla Juventus.

Poco dopo, invece, ha fatto il suo ingresso Igor Tudor, nuovo tecnico della Juventus, pronto a prendere in mano la squadra e avviare il suo percorso in bianconero. L’allenatore croato, che già conosce l’ambiente juventino, ha subito iniziato a familiarizzare con lo staff e gli spazi a lui riservati.Un cambio di rotta netto per la Juventus, che si affida all’esperienza e alla grinta di Tudor per provare a risollevare le sorti della stagione. Resta ora da vedere come il nuovo tecnico plasmerà la squadra e quali saranno le sue prime mosse per riportare entusiasmo nell’ambiente bianconero.