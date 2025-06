Juventus, incontro Tudor-Comolli: come è andata

Cosa succede adesso

Igor Tudor passa all’incasso, dopo alcuni giorni difficili fatti di voci incontrollate e, dal suo punto di vista, sicuramente fastidiose. Dopo la fiducia dell’ad di Exor, John, che in un contatto diretto aveva manifestato la vicinanza della proprietà; l’allenatore croato ha avuto oggi un incontro con il nuovo direttore generale di Juventus , Damien. Incontro, quello tra i due, decisamente positivo. La strada sembrava già tracciata, il dirigente francese ha steso un binario sopra il quale il treno Tudor adesso viaggia veloce.

Tudor Juve, due necessità

L’orizzonte di Tudor, dunque, adesso si alza e guarda oltre gli Stati Uniti, oltre il Mondiale per Club. Da lunedì, il tecnico lavora con chi è rimasto alla Continassa e non è stato coinvolto dagli impegni delle nazionali. Un gruppo ristretto al quale sono quotidianamente aggregati diversi giovani di Under 20 e Next Gen. Il 14, la Juventus partirà per gli Usa, con Tudor a guidare la compagine. Sarà un bel test che Comolli seguirà da vicino, un modo per conoscere sempre più gli attori protagonisti, stringere le redini e decidere dove indirizzare la carrozza. L’impressione, però, è che al rientro dal Mondiale e dopo le ferie, sarà ancora Tudor ad aprire i cancelli della Continassa e dare il via alla stagione 2025/2026.Con la sempre più probabile conferma di Igor Tudor alla Juventus, nell’agenda del direttore generale balzano in testa due necessità. La prima è il rinnovo dell’allenatore croato il cui contratto – rinnovato automaticamente con la qualificazione in Champions League -, scade il 30 giugno 2026. Nessuno lo vieta, ma è consuetudine “proteggere” l’allenatore e il progetto tecnico con un rinnovo pluriennale. In più, ci sarà da lavorare sullo staff tecnico: al momento del suo arrivo, Tudor si è portato dietro solamente l’allenatore dei portieri Rogic e il vice Javorcic.